Carro ‘deita’ após acidente na Nossa Sr.a de Fátima

Um carro ficou ‘deitado’ depois de um acidente na noite deste domingo na avenida Nossa Senhora de Fátima em Americana. A batida aconteceu por volta das 20:30 e foi atendido pelos GMs C Rodrigues e Fausto, da Guarda Municipal (Gama).

O Condutor do veículo Ford Focus, A. N. S., 38, transitava pela Avenida N. Sra. de Fátima no sentido Bairro – Centro, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra outro veículo, modelo WV Polo conduzido por F. P. R., 20, e em seguida também atingiu uma motocicleta Titan conduzida por L. F. G., 24. Com o impacto, o Ford Focus veio a tombar sobre a faixa de rolamento, e o motorista permaneceu preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizaram o trabalho de socorro das vítimas até ao hospital para cuidados médicos. O condutor do Focus Foi levado para o Hospital Municipal Waldemar Tebaldi com escoriações e uma lesão no ombro, já o motorista da motocicleta sofreu fratura no dedo e escoriações, passando por atendimento no Hospital São Lucas.

A perícia técnica foi acionada no local onde no interior do veículo Focus, foi localizado diversas latas de cerveja já consumidas, onde assim o trabalho de Guincho foi acionado, recolhendo o veículo Ford Focus até ao Pátio municipal e os fatos apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ).