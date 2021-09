‘Carro cofre’ com mais de 5 quilos de drogas

Graças novamente ao sistema de videomonitoramento da cidade, a GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa apreendeu na quinta-feira (02/09) um veículo semelhante a um carro cofre que estava transportando drogas. Dentro do carro havia 5 quilos de maconha e 500 gramas de cocaína. O casal que fazia o transporte foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia do Município. A operação ocorreu por volta das 22h18 na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, próximo à Delegacia.

A operação começou com o Setor de Inteligência da GCM de Nova Odessa recebendo a informação de que um Fiat Pálio estaria transportando drogas, assim inserindo o veículo no monitoramento de vídeo da polícia municipal.

Na noite de quinta, o carro foi visto entrando na Rua Goiânia, na entrada da cidade. Com isso, as equipes da Guarda se posicionaram estrategicamente na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini na espera do veículo, que alguns minutos depois foi abordado. Dentro dele, estavam, no banco do motorista, uma mulher de 31 anos, e no banco do passageiro, um homem de 22 anos, ambos moradores de Santa Bárbara d’Oeste.

Foi feito uma revista no homem e nada foi encontrado. Em seguida, os guardas realizaram uma busca minuciosa no veículo e localizaram, no painel, um compartimento escondido contendo 6 tijolos de maconha, pesando 5 quilos, e mais um saco de cocaína, esse último pesando 587 gramas.

Para abrir o compartimento do painel foi necessário um código sequencial, fornecido aos GCMs pelo homem de 22 anos. As drogas, o carro e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial fez a autuação do casal com prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. “As drogas e o veículo foram apreendidos pela GCM e os suspeitos presos, ficando à disposição da justiça”, traz o relatório da Guarda de Nova Odessa.