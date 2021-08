Carro capota perto da Fazenda do Estado

Um carro capotou próximo à entrada da Fazenda do Estado em Americana. O acidente foi registrado na rodovia Luiz de Queiroz SP 304 altura do km 123 por volta das 8:30.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência capotamento pela Rodovia. Segundo informes iniciais, o veículo perdeu controle e capotou no barranco a margem da rodovia. Ao chegar no local vítima, uma mulher de 26 anos, ainda estava dentro do carro. Realizada as manobras de Salvamento para retirada do mesmo em segurança. Vítima com ferimentos leves encaminhada ao Hospital Municipal De Americana.