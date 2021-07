Carro capota na saída da SP pra N Sra de Fátima

Um capotamento foi registrado no final da tarde desta terça-feira em American. O acidente aconteceu na saída da rodovia SP 304, rodovia Luiz de Queiroz em seu acesso à avenida Nossa Senhora de Fátima por volta das 16:30h. Foram usadas no resgate três viaturas do Corpo de Bombeiros e sete bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de capotamento. O veículo perdeu o controle na curva do acesso à Avenida da cidade. Na chegada no local das viaturas, foi constatada apenas uma vítima leve apenas com escoriações. A mulher de aproximadamente 40 anos foi socorrida pelos resgate ao Hospital Municipal de Americana.