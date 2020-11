Um carro capotou e duas pessoas ficaram ferida no final da manhã desta segunda-feira em Americana. O acidente foi na avenida Europa, altura do jardim Guanabara.

O casal jovem que estava no GM Corsa foi socorrido e levado para o hospital municipal. Testemunhas disseram que o condutor do Corsa teria sido fechado por outro veículo de cor branca, que fugiu logo depois do acidente.

A Polícia Militar foi atender a ocorrência no local.