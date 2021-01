Um carro capotou em frente à padaria Nova Era na Praia Azul. A vítima Aparecida, trabalha no postinho do bairro. A senhora estava nervosa e assustada com o acidente.

Ela teria batido em um carro parado, capotou mas não teve ferimentos além de ter machucado o braço. Amigos disseram que ela teria passado mal antes de sofrer o acidente.