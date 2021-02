Credito da foto Guilherme Ventura

Um carro caiu no córrego da av Brasil em Americana na tarde deste domingo. O corpo de bombeiros e o resgate foram ao local para atender a ocorrência. A picape Ford Ecosport com placas de Americana ficou de cabeça pra baixo e o motorista ficou preso no local.

Carro ficou na calha do córrego e bombeiros foram acionados para resgatar o motorista.