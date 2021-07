Carro bate forte na Estrada da Balsa

Um homem se feriu após uma batida grave de carro na Estrada da Balsa, entre Americana e Limeira, na noite deste sábado.

O caso classificado como lesão corporal foi registrado por volta das 23h no trecho da ponte sobre o rio Piracicaba. A equipe foi solicitada por populares que informaram que condutor de um veículo havia se perdido na Estrada da Balsa na ponte que liga Americana e Limeira e teria caído dentro do Rio Piracicaba.

Rapidamente a equipe informou ao controle e se dirigiu ao local onde fato confirmado porém o veículo não chegou a atingir o Rio mas sim ficar na ribanceira bem próximo ao Rio. A equipe do corpo de bombeiro esteve no local realizou o socorro do condutor até o hospital municipal, onde esta equipe após colher os dados registrou junto a central de polícia judiciária.

O carro foi deixado no local por que nenhum familiar da vítima foi localizada. Fatos apresentados no plantão policial. Sem mais.