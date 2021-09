Carreta de madeira tomba na Nicolau Abdalla

Uma carreta de madeira tombou na Nicolau Abdalla em Americana na tarde deste domingo e interditou por completo o trânsito por pelo menos uma hora. Agentes da Gama (Guarda Municipal) estiveram no local por volta das 15h40 para auxiliar no controle do trânsito e na interdição da via.

O acidente com a carreta que presta serviço para a empresa Suzano aconteceu no trecho entre as avenidas Atlio Dextro e Afonso Pansan.

Os GMs informaram que se deslocaram até a Av Nicolau João Abdalla para atender ocorrência após informações do Sub Inspetor de que havia um Semi Reboque atravessado na via ocupando as três pistas. Logo foi realizada interdição da Avenida Nicolau João Abdalla e o motorista da carreta providenciou junto a empresa Suzano maquinário e veículo para transportar a carga de madeira que conduzia.