Carreta da mamografia ficará na praça do centro de 5 a 16 de outubro

A Secretaria Municipal de Saúde informou que no dia 5 de outubro, Americana irá receber a carreta de mamografia, da campanha estadual Mulheres de Peito. A carreta permanecerá na Praça Comendador Muller até o dia 16 de outubro. A iniciativa faz parte do Outubro Rosa e serão atendidas mulheres com idade entre 35 e 70 anos.

Além das mamografias, serão oferecidos no mesmo local, exames de papanicolau, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, auriculoterapia, limpeza e ajuste de óculos, esmaltação de unhas e corte de cabelo e maquiagem (programação abaixo). Estas ações foram agregadas à campanha, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com as empresas Digimax, Caprilab, PoupSaúde, Oral Sin, Óticas Diniz e Ultraclin.

Para realizar a mamografia, as mulheres com idade entre 35 anos e 49 anos e as com 70 anos ou mais devem comparecer munidas de pedido médico, cartão SUS e RG. Já as mulheres com idade entre 50 anos e 69 anos devem apresentar apenas o cartão SUS e RG.

De acordo com a coordenação da campanha, para os exames de mamografia o serviço irá distribuir 50 senhas de segunda à sexta-feira e 25 senhas aos sábados. As senhas começam a ser distribuídas às 8h, sendo que durante a semana os exames serão realizados até as 17h e nos sábados, até as 12h.

A campanha terá a seguinte programação: