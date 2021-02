Carreiras que somam

O que uma professora de português e uma especialista em RH têm em comum com uma atriz de comédia? No caso de Lara Cardoso, tudo a ver. Depois de mudar de carreira em diferentes fases da vida, hoje ela associa três funções em busca de uma maior conexão com crianças e adolescentes.

Em tempos em que os menores estão cada vez mais focados em telas, assistindo a programas da Internet, Lara, que é mãe de Helena, de 10 anos, criou um canal no Youtube, onde protagoniza Helô Heloilda, uma divertida secretária do lar que mostra, em diferentes situações, a rotina com famílias, em abordagens para falar com crianças sobre temas do dia a dia. Ao falar sobre assuntos como alimentação (inclusive ensinando receitas), amizade e até Covid de uma maneira didática, mas descontraída, os pequenos espectadores começaram a criar um vínculo com a personagem e a enviar mensagens sobre questões pessoais.

Além disso, com o sucesso do canal, convites de escolas públicas e privadas de Campinas, onde mora, passaram a chegar e ela criou um ciclo de palestras para conversar sobre questões que vão desde estudos, comportamento, saúde e puberdade, até desenvolvimento acadêmico rumo ao futuro profissional e dilemas sexuais. Ela chega no “palco” vestida de Helô, com os trejeitos da personagem, e vai se “despindo” até virar a professora Lara. Nesse momento, começa a dar a palestra sobre o tema combinado. “Quando o encontro envolve um público mais maduro, como adolescentes, muitas vezes uso minha experiência em RH para falar sobre as qualificações mais relevantes pelos analistas de Recursos Humanos quando vão contratar. Tudo com bom humor e muita naturalidade”, comenta.

Os alunos adoram, se soltam e, ao final de cada palestra, procuram em Lara um ouvido para desabafar e trocar informações sobre as dificuldades comuns à idade. “Sinto que finalmente encontrei meu propósito como atriz e fico feliz sobre como minhas profissões acabaram se encaixando. Os jovens precisam de porta-vozes que entendam o que estão passando, mas que falem sobre os assuntos com responsabilidade e um toque materno, sabe? Tememos o conteúdo que eles absorvem hoje em dia nas redes e me sinto responsável por gerar informação de qualidade que se conecte com eles”, conclui a atriz.