Carregavam carrinho ‘cheio de coisa’ roubada e foram em cana

A equipe em patrulhamento da Guarda Municipal, pela rua dos Colibris, na Vila Mathiensen, abordou dois homens, um de 20 anos e outro de 35, que empurravam um carrinho de supermercado com vários objetos dentro.

Durante averiguação, foram localizados algumas ferramentas, canos, registros e um compressor. Indagados durante entrevista realizada pela equipe, confessaram que haviam furtado de uma residência na rua 12 de outubro, Vila Santa Catarina.

A equipe deu voz de prisão as partes e se deslocaram ao endereço do furto, onde constatou que no local, uma casa comercial, estava com a porra arrombada, e que, pias, torneiras, registros, tomadas, luminárias e ar condicionados foram quebrados e avariados para retirada de fios e metais para venda.

Foi solicitada a perícia no local e em seguida, narrado os fatos e apresentados os objetos apreendidos a autoridade policial.