Carrefour anuncia compra do Grupo BIG por R$ 7,5 bi

O Grupo Carrefour Brasil anunciou nesta quarta-feira (24) que fechou acordo para comprar a totalidade das ações do Grupo Big Brasil (ex-Wamart Brasil) por R$ 7,5 bilhões. O Grupo Big pertence desde 2018 à sociedade formada entre a empresa de investimentos Advent International e o Walmart. Em comunicado, a rede de origem francesa disse que a aquisição do Grupo BIG “expandirá a presença do Carrefour Brasil em regiões onde tem penetração limitada, como o Nordeste e Sul do país, e que oferecem forte potencial de crescimento”.

Em Americana, o grupo BIG deve abrir a primeira unidade do Sam’s Club na região, onde ficava o Walmart na avenida Brasil.

O Grupo BIG é o terceiro maior varejista de alimentos do Brasil e possui 387 lojas no país, reunindo as bandeiras Big, Big Bompreço, Super Bompreço, Nacional, Todo Dia e Maxxi Atacado. Com a aquisição, o Carrefour Brasil passará a administrar a bandeira Sam’s Club, através de um contrato de licenciamento com o Walmart.

Potencial do negócio

Segundo o comunicado, o Grupo BIG detém ativo imobiliário de 181 lojas próprias (47% do total) e 38 propriedades adicionais, totalizando aproximadamente R$ 7 bilhões de valor imobiliário. O Carrefour Brasil possui atualmente 489 lojas no Brasil.

“Juntos, os dois grupos têm vendas brutas de cerca de R$ 100 bilhões, operam 876 lojas e empregam cerca de 137.000 pessoas”, destacou o Carrefour.

O Carrefour Brasil estima um potencial de contribuição adicional líquida ao Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 1,7 bilhão por ano, três anos após a conclusão da operação.

Termos do acordo

A aquisição será feita em 70% com dinheiro, e 30%, por meio de ações de nova emissão do Carrefour Brasil.

No âmbito da incorporação de ações, cada ação ordinária de emissão do Grupo Big será substituída por ações do Carrefour Brasil, sendo emitido um total de 116.822.430 papéis, que não poderão ser transferidos pelos vendedores por até 6 meses.

O Carrefour Brasil concordou em realizar um adiantamento de R$ 900 milhões, que será deduzido do montante total final da operação quando for concluída.

Assim que concluída a operação, o Grupo Carrefour irá deter 67,7% de participação do Grupo Carrefour Brasil (ante 71,6% hoje) e a Península Participações terá 7,2%, enquanto a Advent e o Walmart, através de entidades afiliadas, terão juntos 5,6%, destaca a Reuters.

Conversão de bandeiras

A conclusão do negócio depende de aprovação dos acionistas do Carrefour Brasil e de avaliação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a expectativa do Carrefour é obter o aval do regulador até 2022.

“O Grupo Carrefour Brasil planeja otimizar a rede de lojas convertendo as unidades Maxxi para a bandeira Atacadão. A Companhia também espera converter parte das lojas BIG e BIG Bompreço para as bandeiras Atacadão ou Sam’s Club. As demais lojas serão convertidas para a bandeira de hipermercado Carrefour”, diz o comunicado.

O Carrefour está presente em 130 países, com mais de 13.000 lojas. O grupo emprega 320.000 pessoas no mundo, No ano passado, a empresa registrou volume de negócios de 78,6 bilhões de euros (92,8 bilhões de dólares).