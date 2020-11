A carreata do candidato a vereador Gago/MDB reuniu o candidato a prefeito do partido Dr Ondas, o ex-prefeito e candidato a vice Erich Hetzl Jr e mais de 50 carros na manhã deste domingo na região do São Luiz.

Segundo apoiadores de Gago, que também levou a dupla Ondas-Erich para ver uma partida de futebol, os carros presentes no evento somaram 52 veículos. O MDB teve uma luta grande para conseguir por a chapa na disputa e agora vem confiante na reta final.