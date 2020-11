Carreata e caminhada marcam último dia de campanha de Giovana

Uma carreata marcou, na manhã deste sábado, o último dia da campanha de Giovana/PDT na corrida pela Prefeitura de Americana. Cedinho, cerca de 500 veículos participavam da concentração no portal da cidade. Dali, altos da Avenida Antônio Pinto Duarte, a carreata seguiu São Vito adentro e chegou ao Jaguari. Giovana, no alto do carro de som, acenava para o público em vias estratégicas como a Av. Paschoal Ardito e a Av. do Compositor.

Daquela região, os veículos tomaram seguiram a Avenida Europa sentido São Jerônimo. Mais carros iam se juntando, embalados pelo jingle da campanha. Na Avenida da Amizade, os veículos seguiram rumo ao Frezzarin. A carreata alcançou a Avenida Brasil e terminou em frente do Paço Municipal, por volta das 12h30.

À tarde, Maria Giovana e sua equipe de rua caminharam pelo Antônio Zanaga. A candidata pediu voto de portão em portão, no encerramento da campanha eleitoral, e se entusiasmou com a receptividade popular.