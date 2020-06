Carolina Ferraz vai ser jornalista da Record

A atriz Carolina Ferraz, de 52 anos, usou as redes sociais para comentar sua ida para a RecordTV. Ela assinou contrato com a emissora nesta sexta-feira (19) e vai apresentar o “Domingo Espetacular”, ao lado de Edu Ribeiro, a partir de julho.

“Estou feliz e animada com esse desafio de retornar ao jornalismo e poder mais uma vez dar um passo na direção de uma nova etapa profissional e de vida. Fui muito bem recebida pela Record e assim começa uma nova jornada”, comemorou ela na publicação feita no Instagram.