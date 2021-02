Carnaval sem musas na avenida. Só no site

Musa do Corinthians fala de bastidores de reality da Redetv

A musa do Corinthians, Paula Lima é uma das participantes do reality show “Bela do Verão”, que estreia neste domingo, 14, dentro do programa do João Kléber, na Redetv. A modelo conta que a convivência com as outras participantes não foi nada fácil.

” Foi difícil aturar olhares e fofocas. Fui super tranquila. As outras que, desde do dia da minha chegada, vinham me alfinetar. Senti que poucas foram com minha cara .’ Algumas mudaram de opinião. No decorrer dos dias, viram que sou tranquila, outras não …. permaneceram sem gostar até aqui fora”, conta a musa em tom bem humorado.

Além da convivência, Paula diz que as provas foram desafiadoras. “Bem complicadas, coisa surreal. Desisti até de uma não consegui fazer”, revela.

A musa fitness relata que agora espera que a visibilidade do reality renda retornos financeiros a ela.

“Acho que o reality pode trazer muitos retornos bons. Afinal de contas, estamos na TV né !?”, conclui.

Na atração, gravada em uma mansão no litoral de São Paulo, quatorze participantes vão brigar pelo título de "Bela do Verão" e por uma viagem ao Caribe. A primeira temporada reúne 8 episódios. Durante o confinamento, elas irão se envolver em provas de resistência, sorte, força e habilidade.

Além de Paula, Carolina Azevedo, Fernanda Henz, Laís Cardoso, Cris Galêra, Carla Silva, Amanda França, Yakara Piotto, Mariana Malavazzi, Vanessa Perez, Carla Silva, Leblanc Luna, Paula Ginger, Paula Lima e Rafaella Figueiredo estarão na disputa pelo prêmio.

Pérola Sanches bancária se divide entre, trabalho, treinos e influência

Aos 27 anos de idade ela afirma estar em sua melhor fase.

Seja com o corpo ou com a alma, a delicada Pérola Sanches, paulistana de 27 anos de idade afirma está de bem com a vida e consigo mesma. Estudante de direito e muito focada em sua carreira como bancária, a jovem também se divide entre os treinos e a sua rede social que hoje já soma quase 12 mil seguidores e tem os seguidores mais fofos na visão da própria musa.

“Eu amo influenciar gosto de conversar com meus seguidores, gosto de dá dicas e também de colocar um pouco da minha vida”. Agora com um desejo de focar cada vez mais na parte artística Perola, pretende realizar um ensaio fotográfico e também não descarta outros projetos, porém deixa claro que sempre irá tentar conciliar sua profissão com as atividades artísticas que forem aparecendo.

Para quem quiser acompanhar e conhecer mais essa promessa sugerimos segui-la no Instagram @perola.sanches e aguardar os próximos passos da beldade.

Musa do São Paulo fala da maior paixão

Ela é mulher de fibra, luta, otimista e que acredita nos valores humanos. Estamos falando da modelo fotográfica e empresária Fabricia Gomes, candidata no concurso Musa do Brasileirão pelo time do São Paulo FC, sua maior paixão.

A piauiense de personalidade determinada e encantadora, nos brinda com seu mais recente ensaio fotográfico dos muitos que já realizou. Em um campo de futebol, exibindo seu corpo escultural e malhado a loiraça arrasou nos clicks feitos pelo fotógrafo das musas, Ernesto Eilers.

Além de muita garra na busca do título de Musa do Brasileirão, a empresária vem expandindo seus negócios na área de fabricação e comércio da sua linha de roupas fitness, a Fabricia Gomes Moda Fit. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando seu shape sarado e todas as suas belas curvas.

Para poder acompanhar mais sobre a Fabricia Gomes, basta seguir ela no seu Instagram @fabricia_fitness.

Carolina Azevedo no novo reality show da Redetv

A modelo e musa fitness estará no Bela do Verão, que estreia no próximo domingo, dentro do programa do João Kléber

Carolina Azevedo não esconde a ansiedade para a estreia neste domingo, 14, do reality show “Bela do Verão”, dentro do programa do João Kléber. A modelo disse que foi desafiador participar da atração.

“O reality não são só mulheres bonitas dando close de biquíni, passamos alguns perrengues por causa das provas e da convivência. Fomos desafiadas a superar limites”, conta a loira.

Na atração, gravada em uma mansão no litoral de São Paulo, quatorze participantes vão brigar pelo título de “Bela do Verão” e por uma viagem ao Caribe.

A primeira temporada reúne 8 episódios. Durante o confinamento, elas irão se envolver em provas de resistência, sorte, força e habilidade.

Além de Carolina, Fernanda Henz, Laís Cardoso, Cris Galêra, Carla Silva, Amanda França, Yakara Piotto, Mariana Malavazzi, Vanessa Perez, Carla Silva, Leblanc Luna, Paula Ginger, Paula Lima e Rafaella Figueiredo estarão na disputa pelo prêmio.