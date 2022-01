Carnaval do Hot Beach tem música de dia e luau na praia

Durante o dia, piscina, praia, toboáguas, rio lento, entre outras atrações do parque aquático Hot Beach, ao som de muita música de diferentes gêneros. À noite, luau na praia com banda ao vivo. Para as crianças, oficinas de fabricação do próprio instrumento e percussão. Assim, com muita energia e diversão, será o Carnaval do Hot Beach Parque & Resorts.

A programação especial de folia do parque aquático Hot Beach Olímpia começa no dia 25, sexta-feira, e vai até segunda-feira. Serão dos points de música rolando ao mesmo tempo: palco da praia e a Ibiza Beach. Além da diversão para toda a família durante o dia, quem estiver hospedado nos resorts do grupo volta à noite para o luau que, no sábado, terá a Banda Reprise; no domingo, Beat Samba e, na segunda-feira, Banda Utriu.

É para curtir praia, diversão aquática e Carnaval, tudo em ambiente familiar, com segurança e os protocolos de segurança sanitária. Para se hospedar em Olímpia e entrar no parque aquático é necessário apresentar o Passaporte da Vacina. Há dispensers de álcool em gel distribuídos pelo parque aquático e resorts, bem como o uso da máscara é exigida em todos os espaços, exceto nas áreas molhadas.

Para aproveitar toda a programação de Carnaval do parque aquático Hot Beach, o 9.º mais visitado da América Latina, a dica é hospedar-se em um dos quatro resorts do grupo. O pacote já inclui ingresso para o parque aquático durante toda a estada. É escolher o resort com o seu perfil e partiu Carnaval na praia do Hot Beach.

O Hot Beach Resort, com 484 apartamentos, é o primeiro “pé na areia” de Olímpia. Isso porque o resort fica ao lado do parque aquático. Basta passar pela portaria entre os dois empreendimentos e o hóspede já está na praia.

Também ao lado do parque aquático Hot Beach fica o Hot Beach Suites, que é um resort para família ampliada. Com 442 apartamentos, tem cozinha americana e varanda gourmet e apartamentos com um e dois dormitórios, com condições para acomodar até sete pessoas. O hóspede também tem acesso direto ao parque aquático Hot Beach.

Já o Celebration Resort Olímpia, com 264 apartamentos, fica mais próximo do Thermas dos Laranjais. Quem se hospeda neste resort, que é completo em lazer para a família, também tem ingresso para o parque aquático Hot Beach. Outra opção, para quem quer mais privacidade, é o Thermas Park Resort & Spa, um resort-boutique de apenas 48 apartamentos e muito verde. Da mesma forma, os hóspedes têm ingresso para o parque aquático Hot Beach.