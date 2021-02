Carnaval consciente: cervejas para curtir a folia na sala de casa

O bloquinho de carnaval esse ano vai ser na sala de casa, sim, mas nem por isso vai ser menos divertido. Monta aí uma playlist arrasadora de carnaval com as suas músicas prediletas, faz uma call com os amigos, bota a fantasia para entrar no clima, arrasta o sofá e todos os móveis e, pronto, curte essa festa linda com muita responsabilidade. Faltou a cerveja? Para ajudar a trazer mais cor e sabor para esse carnaval, o Bebelier (soubebelier.com.br) separou algumas dicas bem deliciosas de algumas artesanais que você pode comprar lá no site deles a preço de custo. Isso mesmo, a preço de custo!

Os valores acessíveis estão liberados mediante a compra do Bebelier Pass, que pode ser parcelada em até 12 vezes de R﹩20,83. O Bebelier (como a empresa chama o cliente do Bebelier Pass) pode comprar a quantidade de cervejas que quiser e recebe em casa, em qualquer lugar do Brasil. Quem optar por não adquirir o Pass também poderá comprar as cervejas da loja, mas pelo seu preço de mercado.

Confira abaixo a lista especial de cervejas incríveis e com rótulos bem coloridos para enfeitar esse carnaval e tornar a festa ainda mais deliciosa:

Baiúca

Cerveja da série Somos Suspeitos, essa uma West Coast IPA muito equilibrada, com aromas de frutas tropicais e grapefruit. De cor amarelo dourado escuro, é para beber de monte. Corpo muito leve e final seco, agrada bastante inclusive aos bebedores de cervejas mais parecidas com as comerciais. Tem esse nome para homenagear o local de lanches naturais que os cervejeiros vão em 4 ilhas, praia do litoral catarinense, quando do final das suas passagens por lá. É um tributo à “ressaca moral” sentida após uma temporada de excessos alimentares e etílicos. Só tem um defeito grave: não vem em latas de 1 litro. Teor Alcoólico: 6,5%.

Heart Beat

O famoso “pão quente” da Cervejaria: quando eles tem em estoque, vende rápido. Double IPA dourada e turva, com espuma branca. Potentes aromas de frutas e corpo médio, entrega conjunto equilibrado com final de gole seco. Uma Cerveja icônica da premiadíssima Dádiva. Teor Alcoólico: 8.1%.

Venice Beach

Receita vencedora da Dádiva. Digo isso pois é uma das mais antigas e constantes no line up da Cervejaria. Dourada, espuma branca, aromática e bem leve. Facílima de beber. Teor Alcoólico: 4,5%.

Double Pink Lemonade

Faz o dobro de sucesso da sua antecessora, a Pink Lemonade (#tudumtss). Ácida, muita fruta e refrescante. Amora, framboesa e limão em quantidades suficientes para essa cerveja ser considerada super food. A cor é linda e combina com a facilidade de beber. De tomar no café da manhã. Teor Alcoólico: 4.4%.

Urquell

Cervejaria fundadora do estilo Pilsner. Corpo baixo, e espuma branca e cremosa. Início de gole levemnte doce e maltado, com final seco e amargo. Boa para beber todo o santo dia. É uma das queridas do Bebelier. Teor Alcoólico: 5,0%.

Roleta Russa Easy IPA

A IPA mais levinha da Cervejaria (se quisermos ser puristas com estilos cervejeiros, na verdade ela é uma Session IPA). Levíssima também para o bolso. Aromas comportados de lúpulos americanos e corpo macio com final amargo comportado. Cervejinha descompromissada (no melhor sentido), para beber relaxadamente todos os dias ao chegar do trabalho, ou naquele churrascão da galera. IPA que faz valer o termo Session (sempre que você ler isso em uma cerveja, quer dizer que é uma interpretação mais leve em corpo e em teor alcoólico em comparação com o estilo original). Teor Alcoólico: 4,6%.