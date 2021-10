Carnaval 2022 promete muitas novidades

A Foi dada a largada para o Carnaval SP 2022. A 150 dias do evento, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo retoma a organização dos desfiles, em parceria com a ALK Live Entertainment, grande novidade do próximo ano.

Depois de passar um fevereiro sem o calor das escolas de samba no sambódromo do Anhembi, São Paulo anseia por um Carnaval inesquecível. O espetáculo feito pelas agremiações na pista de desfile é garantido, mas, em 2022, queremos transformar a experiência do folião que vai ao Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo. Para isso, firmamos parceria com a ALK para cuidar dos setores, arenas e camarotes destinados ao público, do gerenciamento da bilheteria, da manutenção da segurança, da observação dos protocolos sanitários vigentes na capital durante o evento e do fornecimento de alimentação e bebidas.

Desta forma, a Liga-SP foca em garantir os aspectos artísticos do Desfile das Escolas de Samba de São Paulo e conta com a expertise da ALK em grandes eventos para tornar a experiência dos sambistas e amantes do Carnaval inesquecível, para além do espetáculo.

A retomada dos preparativos para o Carnaval SP 2022 foi liberada pela Prefeitura de São Paulo no dia 15 de setembro, após meses de estudos sobre a viabilidade do evento. A realização dos desfiles nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e 5 de março fica condicionada ao andamento da imunização na capital paulista e à autorização dos órgãos de saúde, além da adequação aos protocolos sanitários vigentes no correspondente período.