Carlos Wizard- novo mentor das franquias RedeOrto

O empresário Carlos Wizard Martins, pioneiro no sistema de franchising no Brasil, é o novo mentor da rede de franquias odontológicas REDEORTO. Wizard tem mais de 30 anos de experiência no setor e ficou conhecido por ter criado a maior rede de ensino de idiomas do mundo, vendida em 2013 para o grupo britânico Pearson por R$ 2 bilhões na maior transação do setor educacional realizada até então no Brasil.

Atualmente, Wizard atua em diversos setores, como alimentação, varejo, tecnologia, logística, imóveis, entre outros. “Wizard é uma das maiores autoridades no sistema de franquias no Brasil e vem contribuir com a sua experiência para os planos de expansão da REDEORTO. Ele irá dividir com nossos franqueados lições importantes adquiridas ao longo das mais de três décadas atuando nesse setor e que o levaram ao sucesso empresarial”, explica Rubens Vergani, CEO da franqueadora.

Além de atuar como mentor da rede, Carlos irá promover encontros mensais com franqueados por meio de lives nas redes sociais. Wizard é professor, empreendedor social e palestrante.

Sobre a REDEORTO