Carlos Fontes detona Facebook por notas fiscais da campanha

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Carlos Fontes (PSL) usou a tribuna durante a sessão desta terça-feira para reclamar do Facebook. Carlos afirmou estar enfrentando dificuldades em conseguir notas fiscais da plataforma de impulsionamentos realizados durante a campanha eleitoral.

“Não é a primeira nem a segunda vez que o Facebook pisa na bola, quero deixa o meu repúdio ao Facebook que com certeza vários candidatos do Brasil estão com pendência porque o Facebook não manda nota fiscal quando o candidato faz um impulsionamento, e aconteceu novamente na eleições 2020. Eu impulsionei um boleto de R$1000 e outro boleto de R$2000 e o Facebook só mandou uma nota fiscal no meu CNPJ de candidato de R$920, e não mandou mais”, explicou Carlos.

O parlamentar ainda afirmou que entrará com processo contra o Facebook.

“Estamos entrando com processo contra o Facebook e solicitando até indenização, fomos orientados pela própria advogada que está fazendo a prestação de contas de todos os advogados do PSL e ela disse que se os partidos não tomarem providências em relação ao Facebook ele não vai seguir os códigos do consumidor. No Facebook é o seguinte, você consegue falar com Jesus Cristo, com Deus, com o Papa, mas não fala com o Facebook, você não acha ninguém do Facebook pra você falar”, desabafou o parlamentar.

Além do Facebook, Carlos também cobrou Juízes da situação. “Eu acho que também teria que ter por parte dos Juízes eleitorais que analisa as contas, se tá lá o boleto pago que você pagou com o seu CNPJ de campanha, e não CPF, ele tem que entender que ele tem que cobrar o Facebook e não o candidato. É o Facebook que tem que ser notificado”, disse.

“É uma sacanagem dessa empresa, sabendo que os candidatos têm que cumprir a legislação eleitoral, apresentar nota fiscal de tudo que ele gastou da receita e da despesa só que pra eles, como eles não são aqui do brasil mesmo eles estão pouco se lixando, temos que tomar providência”, encerrou o vereador.