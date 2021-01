Carlinhos Maia relembra passado no programa Eliana

No programa Eliana deste domingo, 10 de janeiro, a apresentadora recebe Carlinhos Maia, um dos maiores influenciadores digitais do mundo. Em meio a muita diversão, o convidado monta a sua “Rede da Fama”. O “rei do Instagram” relembra o passado simples na cidade de Penedo, em Alagoas e as dificuldades que passou antes do sucesso. No palco do programa, recebe homenagens e depoimentos emocionantes de amigos, marido e familiares. Carlinhos ainda confessa quais famosos aceita ou não como amigo, quais notícias são verdadeiras ou fake news e decide o que posta ou deleta entre fotos, vídeos e memes.

O quadro “Minha Mulher Que Manda” será especial com humoristas. Matheus Ceará e a esposa Bianca estão no time vermelho, Juliana Oliveira e o namorido Michael vão competir pela equipe amarela e Tiago Barnabé e sua mulher Adriane estarão na cozinha azul. Tem muitas risadas no reality culinário mais divertido da TV brasileira.