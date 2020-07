Carlão e Mantovani na disputa pra vice de Dr José

A provável desistência do empresário que ia ser a indicação do Patriota para ser o nome para compor a chapa de Dr José/PSD acabou deixando apenas dois nomes ‘do grupo’ para ser o novo vice da chapa. O empresário ainda precisa confirmar oficialmente nas próximas semanas a desistência da corrida.

POPULAR E ARISTOCRATA– O nome popular da chapa é o vereador Carlão Motorista, que deixou o PDT e foi para o Republicanos. Ele é o preferido de quem vê que a disputa vai ser dura e que o favoritismo está com o time Denis Andia/PV. Esse grupo é mais sensato, mas não é o dominante no projeto. O candidato das ‘cabeças’ do projeto é o empresário Roberto Mantovani/PSD, que traria recursos e mais corpo, mas baixa densidade eleitoral. O time que errou feio em 2016 trabalha com essa hipótese.

PINGUIM E JUNÇÃO DE FORÇAS– A outra opção seria juntar forças com o ex-vereador Fabiano Pinguim/Podemos, mas o processo deu uma esfriada nas últimas semanas depois que as conversas vazaram para imprensa.