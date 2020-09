Carla faz convenção e PL não fará apoios a prefeito

O PL de Nova Odessa decidiu que não terá candidata a prefeita mas não irá apoiar nenhum dos concorrentes atuais. A vereadora Carla Lucena, que comanda o processo eleitoral da legenda, se reuniu com seu grupo, com alguns dos ainda pré-candidatos a prefeito e a decisão final foi a surpreendente independência nas eleições para prefeito.

A convenção do partido acontece na manhã deste domingo.

Leia Mais- Dr Nivaldo ganha apoio de Nenê e terá pastor como vice

CAMINHOS QUE NÃO SE CRUZARAM– Até julho, a tendência no grupo de oposição na Câmara era de união. Carla, Tiago Lobo/PV e Leitinho Schooder/PSD buscariam o consenso. Algumas promessas não teriam sido cumpridas e ‘interferências e acordos’ com outros grupos fortes teriam minado a confiança de algumas partes do projeto. Carla e o PL agora vão buscar eleger vereadores.