Cariobinha recebe obra para conter enchentes

Começaram nesta terça-feira (9) as obras para a substituição da tubulação da rede de galeria de águas pluviais na Rua São Bento, no bairro Cariobinha. A nova tubulação, com diâmetros maiores para suportar a vazão e o escoamento das águas de chuva, tem o objetivo de conter enchentes naquela região, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Também receberão as obras de melhorias a Rua São Thiago, entre a São Joaquim e São Bento; Rua São Benedito, entre as Ruas São Bento e São Simão; Rua São Bento, entre as Ruas São Sebastião e São Thiago; Rua São Simão, trecho entre as Ruas São Sebastião e São Benedito. A previsão é concluir o trabalho em 4 meses.

A troca de tubulação, que começou em agosto de 2020, já foi executada no trecho da Rua São Joaquim, entre as Ruas São Lucas e São Thiago; na Rua São Thiago, entre as Ruas São Bento e São Simão. “Essas obras são um exemplo para aquilo que queremos fazer em toda a cidade. O trabalho de contenção de enchentes, dentro da viabilidade econômica, tem de ser intenso e permanente”, disse o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

De acordo com a previsão da obra, além da troca de tubulação, serão executados a recomposição de solo e do pavimento, e construção de novas bocas de lobo.

O investimento é de R$ 1.847.229,35, provenientes de recursos do Fundo Municipal de Trânsito. “Essa é uma demanda antiga da população que acompanhamos há muito tempo. Hoje, na Utransv e em parceria com o prefeito Chico Sardelli, estamos podendo concluir um trabalho tão importante para os moradores daquela região e todos que usam a via”, disse Pedro Peol.