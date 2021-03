Careca vê futuro em Dr José deputado e não quer arriscar com novato

Vereador ‘Fênix’, Careca do Esporte/Patri se reuniu esta segunda-feira com o segundo colocado nas eleições para prefeito de 2020 Dr José/PSD. Careca postou que eles conversaram “sobre a pandemia em nossa cidade e cCombinamos em agendar ações junto ao governo do estado, no intuito de buscar recursos para a saúde de nossa cidade”.

Os dois também falaram de política e eleições. Careca disse a Dr José que “em 2022 precisamos ter representante na esfera Estadual e Federal”. A cidade deve ter como candidato ‘fortíssimo’ a federal o ex-prefeito Denis Andia/PV, e Careca vê oportunidade caso o grupo de vereadores de oposição ‘abrace’ uma candidatura de Dr José a estadual.

Com relação a vereadores candidatos ou novatos/outsiders, Careca disse que é preciso união para que a cidade consiga voltar a ter representantes na Alesp e em Brasília.