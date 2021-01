Cardápio com QRCode e link no whatsapp para pagamentos

A Pagolivre, empresa de meios de pagamentos e recorrência e a POS CONTROLE, sistema multiplataforma, lançam o cardápio digital integrado com QRCode ou link do cardápio no whatsapp e meios de pagamentos, para atender as empresas que oferem fast food em shows e eventos, entre outros nichos de mercado. “Com a nossa solução POS CARDÁPIO, que elimina o cardápio tradicional afastando pontos de contato e a contaminação, atendemos uma necessidade do mercado com eficiência, tecnologia e agilidade, dentro dos protocolos exigidos devido a pandemia”, explica Emerson Barretto, CEO da POS CONTROLE.

O POS CARDÁPIO foi integrado na solução de meios de pagamentos e recorrência da pagolivre, especialmente para colaborar com a automatização de espaços de eventos para oferecer soluções de pagamento sem o manuseio de cartão ou dinheiro. Ao estacionar em uma vaga, por exemplo, no modelo de Drive inn, cada passageiro precisa apenas realizar a leitura do QRCode para acessar o POS CARDÁPIO e fazer o seu pedido, ou ainda o estabelecimento pode optar por enviar o cardápio via link no whatsapp, de bebidas e comidas. Na etapa seguinte, ainda usando apenas o celular, os clientes são direcionados para o campo de pagamento com autorização online e pronto, o pedido já é direcionando para a, cozinha e logistica para entrega na vaga do carro.

A Pagolivre, homologada nas principais adquirentes conectou ao POS CARDÁPIO a opção de pagamento para os clientes optarem pela modalidade de pagameno com cartão de débito e crédito. “Foi desafiador o projeto com a POS CONTROLE, mas a nossa experiência contribuiu para um final de semana sem nenhuma intercorrência. Agora temos uma solução que elimina o contato com praticidade, evita erros de digitação e pode ser adaptada facilmente para diferentes oportunidades, como hospitais, hoteis, instituições de ensino, entre outros”, explica Claudio Dias – CEO da Pagolivre.

O Cine Drive In do Centro de Convenções Antonio Carlos Magalhães, em Salvador, recebeu em novembro um público aproximado de 1.600 mil pessoas em cada uma das quatro sessões, que contaram com uma solução de atendimento fast food totalmente integrada com pagamentos, usando QR Code. O espetáculo, o “Detetive do Prédio Azul”, levou ao local, 400 carros e aproximadamente 1.600 pessoas, que sem sairem do seu veículo consumiram comidas e bebidas e ainda realizaram o pagamento, a partir da solução desenvolvida em parceria com a pagolivre e POS CONTROLE. “Prezamos sempre pela qualidade e atendimento de excelência quando operamos o Catering de shows, eventos e jogos. No último final de semana no Cine Drive-in realizado no Centro de Convenções de Salvador, utilizamos o POS CARDÁPIO para gerir nossas vendas e controle logístico das entregas, uma ferramenta de venda de A&B, que proporciona segurança e distanciamento social, necessário neste momento ao nosso cliente”, explica Luís Pena Cal, diretor da Food Team.

Fundada há 5 anos, a Pagolivre é uma plataforma especializada em pagamentos recorrentes. A empresa conta ainda com seu ecossistema completo de pagamentos integrados que apoia o empreendedor, em sua entrada no mercado online e offline, na alavancagem e na captação contínua de leads. A Pagolivre fornece ainda um amplo leque de opções em meios de pagamentos com todo o gerenciamento e gestão financeira.

A pagolivre está sediada em São Paulo e conta com aproximadamente 50 colaboradores. Em sua plataforma Omnichannel, a Pagolivre trabalha de forma integrada para que a experiência do cliente seja de absoluta interação, tanto em sua loja física, quanto em sua loja virtual, e claro, sem limites para encantar o cliente.