Carcará ‘invade’ delegacia em Santa Bárbara

Um gavião carcará ‘invadiu’ a delegacia em Santa Bárbara d’Oeste este domingo. A ave da rapina foi parar no plantão por volta das 18h e só foi resgatada horas depois, por homens do Corpo de Bombeiros. Com o CCZ/Zoonoses está em recesso, a ave foi levada para a sede do Corpo de Bombeiros.

O carcará não é taxonomicamente uma águia, e sim um parente distante dos falcões. É tanto visto sozinho como em bandos numerosos em redor de mamíferos e carcaças. Ocorre em campos abertos, cerrados, borda de matas e inclusive centros urbanos de grandes cidades.

Foto Cláudio Mariano SBNotícias