Caravana iluminada de Natal da Coca passa na terça

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, vai levar a Caravana iluminada de Natal para as ruas de Americana na terça-feira (24). Diante da pandemia, a empresa manteve a tradicional celebração, mas segue protocolos de segurança para evitar aglomerações. Em parceria com a Coca-Cola Brasil, o ‘Natal Juntos Como Nunca’ vai reforçar os laços fraternos e a união através de uma ação que traz toda a magia da época.

Também na terça-feira a Caravana estará em Sumaré e na quarta-feira o evento ocorrerá em Itupeva e Jundiaí. Para evitar aglomerações, não serão divulgadas as rotas e horários das caravanas iluminadas.

“A pandemia impôs o desafio de nos adaptarmos a condições inimagináveis. Diante disso, idealizamos uma celebração de Natal totalmente interativa, para que a tradição da data seja mantida com toda a segurança que a população precisa. A inovação está no DNA da Coca-Cola FEMSA Brasil e, dessa vez, está sendo utilizada para unir as pessoas e cumprir nossa missão de gerar bem-estar social nos lugares em que estamos presentes”, explica Luiz Fernando Carvalho de Mattos, diretor de Marketing da companhia.

Este ano, os caminhões estarão iluminados em Back Light e Led, levando ao público em casa projeções em alta resolução. Por ser grupo de risco, Mamãe e Papai Noel não acompanham as caravanas, mas já gravaram saudações ao público que serão projetadas durante o trajeto. Em vídeo, poderemos ver que todo mundo pode ser o bom velhinho, com diversos papais- noéis completando a magia do Natal.

As caravanas também terão a importante missão de, junto ao conteúdo do Led, disseminar mensagens importantes, como #UseMáscara, #FiqueEmCasa, #LaveAsMãos e #SalveVidas. O mote da campanha deste ano, #JuntosComoNunca, estará estampado no topo dos caminhões para impactar as pessoas que assistirão do alto. Além disso, 2.000 unidades de tampas plásticas de bebidas do portfólio Coca-Cola FEMSA e 2.500 unidades de garrafas pet compõem a decoração, representando o compromisso com a sustentabilidade, um dos pilares da companhia.

Caminhões tecnológicos e seguros

Apesar do cenário de pandemia, as caravanas iluminadas vão percorrer 48 cidades, 2 a mais do que o ano anterior, dos seis estados em que a empresa está presente – São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. No total, os cinco caminhões percorrerão 70 mil km durante 43 dias.

O Novo Actros, caminhão da marca Mercedes-Benz, será o responsável por liderar as caravanas 2020. O modelo é reconhecido pelo uso das mais avançadas tecnologias digitais e de automatização do mercado. Com base em telemetria, inteligência artificial e algoritmos, os veículos trazem sistemas de segurança conectados tornando-os mais seguros e com soluções que minimizam riscos e protegem vidas.

Entre os diferenciais, a missão do Novo Actros é parar menos e rodar mais. Por isso, tem consumo reduzido de combustível em até 12%, assim como menor custo de manutenção. Sem contar com a cabine espaçosa que oferece bem-estar aos seus ocupantes e, principalmente, para o motorista.

Preocupada com o bem-estar social em todos os locais em que está presente, a Coca-Cola FEMSA Brasil está seguindo um rígido protocolo com medidas de precaução, especialmente com a equipe das caravanas. Todos os colaboradores têm idade máxima de até 55 anos, incluindo os motoristas. Semanalmente, testes de Covid-19 são realizados e o uso de máscara é obrigatório.