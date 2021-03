Caqui: bom pra consumir e dicas para comprar

Apesar de ser uma fruta originária da região asiática, o sabor adocicado do caqui conquistou o paladar brasileiro e, graças ao clima tropical do país, conseguiu se adaptar ao plantio para alegria de quem gosta de consumi-lo com regularidade.

Além de ser bastante procurado pela suculência, o alimento é conhecido por ser rico em vitaminas e, portanto, traz grandes benefícios para manter a saúde em dia.

Com aproximadamente 120 kcal para cada 100g da fruta, o caqui é considerado um grande aliado para promover energia ao corpo. Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, indica os seus benefícios nutricionais.

“Por ter uma grande quantidade de vitamina C, a fruta aumenta a imunidade corporal e também atua como antioxidante, com a função de inibir e/ou reduzir os danos causados pela ação dos radicais livres”, informa.

Renata ainda explica que o caqui é uma fonte interessante de potássio, capaz de auxiliar no controle da pressão arterial e na diminuição de câimbras.

Por apresentar esses benefícios, o seu consumo antes e depois da realização de atividades físicas pode ser uma aposta interessante para manter a performance e estimular um bom desempenho durante o exercício.

A nutricionista aproveita para destacar que o alimento possui uma alta taxa de licopeno, que está relacionado à prevenção de doenças cardiovasculares e câncer de próstata. O cabelo, a visão e o retardamento do envelhecimento precoce também são outros aspectos que a fruta pode trazer melhorias ao ser inserida no cardápio.

Com riqueza de fibras, o caqui é uma boa aposta para o funcionamento do intestino. Além disso, por possuir essa mesma qualidade, a fruta é capaz de auxiliar na perda de peso, visto que fornece maior tempo de saciedade.

“O melhor de tudo é que há várias maneiras de consumi-lo. Apostar na forma in natura, em lanches ou em sobremesas, é o ideal. Entretanto, é possível incluí-lo em receitas como geleias, sorbet, tortas doces, mousses e até mesmo pavês. Uma fruta bastante versátil, já que também podemos trabalhar com receitas salgadas, como molhos para massas, saladas e canapés”, indica.

Como escolher o caqui?

Na hora da compra, vale a pena observar a cor da casca do caqui, que deve estar entre o tom alaranjado e o vermelho.

É importante observar se essa superfície está íntegra, sem bolores. “Se a casca tiver alguma rachadura, o caqui deverá ser consumido mais rapidamente.

Ao toque, a polpa deve estar firme. Caso esteja muito amolecida, também deverá ser consumido mais rapidamente. O armazenamento deve ser feito em geladeira, para maior vida útil da fruta”, aconselha Renata.

Para deixar as refeições da rotina mais saborosas, a nutricionista separou três receitas com o caqui como um grande protagonista para obter suculência.

Confira:

Compota de caqui

4 caquis maduros picados

½ xícara (chá) de açúcar demerara

Suco de 1 limão

1) Em uma panela, adicione os caquis e o açúcar

2) Cozinhe por 5 minutos ou até começar a desmanchar.

3) Coloque no liquidificador e bata por 1 minuto.

4) Volte o creme para a panela e acrescente o suco do limão.

5) Cozinhe em fogo baixo até começar a engrossar (em média 5 minutos).

6) Leve à geladeira e sirva com pães e torradas ou como doce de colher.

Molho de caqui para carnes

1 colher (chá) de azeite de oliva

1 dente de alho amassado

1 cebola picada ou ralada

1 colher (chá) de mostarda

2 caquis maduro picados

1 xícara (chá) de vinho tinto

2 colheres (sopa) de salsinha

1) Em uma frigideira, adicione o azeite, a cebola e o alho. Refogue bem.

2) Acrescente o restante dos ingredientes, exceto a salsinha.

3) Mexa delicadamente, deixe encorpar, até o caqui amolecer ligeiramente.

4) Tempere com a salsinha e sirva sobre bifes grelhados ou carne assada em fatias.

Creme saudável de caqui

3 caquis grandes e bem maduros

1 colher (sopa) cheia de sementes de linhaça

1 colher (sopa) cheia de chia em sementes

5 tâmaras sem caroço picadas

1/2 xícara (chá) de água

1) Deixe a linhaça e as tâmaras de molho na água por pelo menos 20 minutos.

2) Bata no liquidificador junto com os caquis e a chia, até ficar homogêneo.

3) Despeje em duas taças e leve para gelar.

4) Se desejar, coloque castanhas trituradas ou nibs de cacau por cima.