Capotou o carro na SP e saiu vazado

Uma pessoa (ou mais) que capotou um carro na rodovia SP 304 Luiz de Queiroz fugiu e deixou o carro abandonado na manhã deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste.

O caso atendido como acidente de trânsito foi registrado por volta das 9h20 na altura do Km 137 no trecho da via sentido Campinas.

Os bombeiros afirmaram que, no local capotamento de veículo não havia mais vítimas. Segundo a versão de populares após o acidente a vítima evadiu-se.

O trânsito ficou em faixa única por mais de uma hora (foto Corpo de Bombeiros).