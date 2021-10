Capotamento na SP-304 deixa dois jovens feridos

Dois jovens ficaram feridos após um acidente na rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, na madrugada deste sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 5:50h, a equipe foi chamada para comparecer ao local com a informação de que havia um capotamento.

No local, os agentes se depararam com um jovem de 22 anos com escoriações e possível fratura no braço. Segundo relatos de testemunhas, ainda havia uma outra vítima, uma mulher de 19 anos, que teria sido socorrida por populares antes da chegada das viaturas.

Testemunhas afirmaram que o veículo, uma Hilux, trafegava sentido interior quando teria perdido o controle, atravessado o canteiro central e capotado.

A vítima socorrida pelo Corpo de Bombeiros foi encaminhada ao Hospital Municipal.