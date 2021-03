Capitão Jackson recusa convite de Leitinho

Três dias depois de ser anunciado pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), como futuro comandante da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa, o ex-candidato a prefeito Capitão Jackson Candian (Avante) veio nesta quinta-feira (25) para recusar do convite. Em entrevista na segunda (22), Leitinho disse que acertou com o prefeiturável para assumir a GCM.

Jackson permaneceu em silêncio depois da informação dita pelo prefeito em entrevista e tornou pública a decisão apenas três dias depois. “Agradeço ao Prefeito Cláudio José Schooder ‘Leitinho’ pelo convite. Tal gesto demonstra nobreza, respeito e humildade, características peculiares de um homem de bem”, ressalta o policial militar.

“Tenho certeza que, em paz com minha consciência tomei a decisão de declinar, em nome da coerência e da liberdade de escolha”, disse Capitão Jackson através do Facebook. “Desejo-lhe sabedoria na busca do bem comum. Não faltará maneiras de fazer o bem e servir”, completa. Jackson seria o 3º prefeiturável no governo, após Dr. Lourenço e Dr. Nivaldo.

Depois do anúncio de Leitinho, houve quem questionasse como ficaria a situação do vereador Cabo Natal (Avante), que tem se mostrado independente e fiscalizador do Poder Executivo. Mas das duas, uma: Leitinho havia feito apenas o convite e deu Jackson como contratado, antes mesmo dele aceitar, ou o assunto estava acertado e o capitão voltou atrás.