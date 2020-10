Capinha do celular, estética e segurança

Atualmente não saímos mais de casa sem os celulares. Dos únicos que podemos dizer que estarão conosco a todo tempo, e que se veem a falhar, nos vemos sem rumo. Seria não somente um ato de irresponsabilidade não tomar os cuidados necessários com nossos fiéis escudeiros, mas também como se ver na corda bamba de a qualquer momento estar suscetível a um acidente. E as capinhas são hoje a maior proteção- até um cuidado para o telefone. Uma linha que hoje começa a se expandir pelo Brasil aliando segurança e design é a linha da VX Case. Já os acidentes, estes não são baratos de serem consertados. Todo cuidado é pouco.

Protetores de tela e capinhas se tornaram um anjo da guarda, que diminui em gigante proporção a possibilidade de seu aparelho passar dias no conserto, assim como também prolongam a durabilidade do seu celular. Películas diminuem o risco de rachaduras e riscos, e as capas de qualidade, revestindo o celular em todo o verso e quinas, protegem o celular como um todo. Existem capas de todas as cores e estampas.

Capinhas de celular vintage

Que os artigos vintage são uma febre e, não por menos, conquistaram todos os cenários do design, não é novidade para ninguém, mas você sabia que agora o seu celular também pode ficar em dia nessa trend incrível que mistura passado, presente e futuro?

O que você usa reflete no que você gosta. Porém, nem tudo é feito somente de aparências, a funcionalidade também deve ser um quesito, e essas capinhas tem em proporção as duas coisas: o que tem de bonita, também tem de resistência.

Viver com tranquilidade, segurança garantida e também um design maravilhoso e transformador, que vai desde linhas curvas até personalização de nomes e anos.