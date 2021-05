Cantora Sandy adere à yoga e comenta vantagens

Para relaxar, alongar ou manter o corpo em forma, várias celebridades escolheram o Yoga como prática diária. Com várias modalidades, a atividade é mais o do que um exercício, é uma verdadeira filosofia de vida que ajuda muito aqueles que vivem focados no futuro, preocupados e ansiosos, não é à toa que famosas como Isis Valverde, Flávia Alessandra, Giulia Costa e Sandy são adeptas dessa arte milenar e estão sempre publicando em suas redes sociais um pouco da atividade. Em um post no Instagram nessa semana, Sandy usou o Instagram para compartilhar com os fãs e seguidores sua pratica de Yoga.

A cantora sempre publica, no perfil dela no Instagram, momentos em que busca o equilíbrio emocional, mesmo em tempos de pandemia. “Das coisas que me fazem bem”, escreveu Sandy na legenda de um vídeo, em preto e branco, em que ela aparece fazendo uma série de alongamentos. O marido da artista, Lucas Lima, fez questão de comentar: “É isso aí mesmo que me faz bem, e não tô falando da yoga”, declarou ele.

Mas afinal, por que será que essa atividade virou a queridinha das celebridades? De acordo com a maior professora de Yoga online do Brasil, com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube Priscilla Leite, o Yoga pode ser um grande aliado para aqueles que precisam de um momento para relaxar e ainda sim buscam manter o corpo em forma. “A prática milenar combina mindfulness e meditação com movimentos suaves capazes de estimular hormônios que agem diretamente no sistema nervoso, trabalhando para acalmar a mente e relaxar o corpo. Algumas posturas combinadas com respirações também podem ser benéficas no emagrecimento” – diz à especialista.

A professora, conta ainda que muitos recorrem à pratica pelo seu poder comprovado de relaxar. “Se você teve um dia estressante ou está passando por uma crise de ansiedade, certas posturas são muito benéficas para aliviar esses sentimentos. Praticar algumas asanas por alguns minutos diários pode ter um grande impacto ao longo dos dias” – complementa.

Dessa forma, a especialista separou algumas posturas que são excelentes para aliviar o estresse a ansiedade. Mais posturas você encontra no Canal Pri Leite Yoga, no Youtube.

POSTURA DA CRIANÇA:

A postura da criança é ideal para todos, pois ela ajuda a desacelerar e a relaxar, fortalecendo o sistema imunológico.

Em um tapete de yoga, sente-se sobre os joelhos e os separe em uma distância maior que a dos quadris. Devagar caminhe o corpo para frente até encostar a testa no tapete. Você irá sentir um alongamento nas costas e possivelmente nos quadris. A Intenção é que o aluno relaxe profundamente e se conecte com sua respiração, pois ela é aliada no equilíbrio do sistema nervoso.

POSTURA DO GATO E DA VACA:

Espalhe os dedos das mãos e as posicione na mesma distância dos punhos e o quadril na mesma distância dos os calcanhares. Ao inalar, leve o peito para frente e para cima, com a barriga sendo empurrada para baixo. Relaxe os ombros esticando a garganta e alongando o pescoço. Na exalação, empurre o chão com as mãos arredondando a coluna. Leve o queixo em direção ao peito e o osso púbico em direção ao umbigo. Repita por quatro vezes as duas posturas. É importante focar na inspiração. Essa postura auxiliará no alívio de dores na coluna e também no sistema digestivo, além de promover relaxamento.

POSTURA DO CACHORRO OLHANDO PRA BAIXO:

Para realizar a postura do cachorro olhando para baixo, no tapete de yoga fique em uma posição de quatro apoios e posicione as bolas dos pés no chão, espalhe bem os dedos das mãos e eleve os glúteos para cima e para trás, mantendo os joelhos dobrados para alongar a coluna. Essa postura auxilia o sistema nervoso, circulação sanguínea e no processo de aumento da imunidade.

