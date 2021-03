Cantora gospel de Americana lança primeiro single nesta sexta

Patrícia Fernandes, cantora gospel de Americana, lança seu primeiro single nesta sexta-feira.

“Oceano de graça” estará disponível em todas as plataformas digitais e no canal da Todah Worship, no Youtube.

O clipe do single foi gravado na Igreja Nazareno central, em Americana.

“Uma canção linda, profunda, que declara o quão sedentos somos pelas águas que jorram de Jesus. Eu tenho certeza que essa canção irá te impulsionar a buscar ainda mais o ABA, afinal, pra quê gotas se você pode ter um oceano”, disse a cantora.