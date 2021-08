Patrícia Fernandes, cantora gospel de Americana, lança nova música

Patrícia Fernandes, cantora gospel de Americana, lançou na última quarta-feira, dia 28, seu segundo single pela Todah Worship!

A música, chamada “Deus é minha força ” está disponível em todas as plataformas digitais e no canal da Todah Worship, no Youtube.

O clipe do single foi gravado na Igreja Nazareno central, em Americana.

“Deus é minha força é uma canção especial para o momento que estamos vivendo,; onde, muitas vezes não vemos saída, muitas vezes não encontramos forças para prosseguir! E essa canção nos leva a depositar a nossa confiança em Deus !! Porque Ele é a nossa força, mas precisamos acreditar nisso e descansar!!!”, disse a cantora.