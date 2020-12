“Cantata de Natal Online” acontece nesta quarta

A tradição das cantatas natalinas em Santa Bárbara d’Oeste sendo aclamada agora on-line. A Cantata de Natal Online promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e Coral Municipal acontecerá nesta quarta-feira (23), às 20 horas, no Facebook da Secretaria de Cultura e Turismo pelo www.fb.com/culturasbo.

Em formato de pocket show, as seis canções clássicas natalinas “Alegria de Natal” (Pinheirinhos), “Noite Feliz”, “Hallelujah”, “Surgem anjos proclamando”, “Holy Nigh” e “Boas Festas” serão apresentadas por 30 coralistas que seguem ensaiando, com cuidados redobrados, há um mês.

“Tradicionalmente nosso Coral Municipal ensaia músicas natalinas e se apresenta no fim do ano. Nosso coro é referência na cidade e região e encanta o público nesta data. Desde 2017, quando lançamos o Natal da Árvores, o Coral canta na noite de acendimento da decoração de Natal”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Nesta oportunidade optamos por uma cantata diferente em respeito às medidas de segurança para conter a evolução da Covid-19 e a internet foi a solução. O show vem sendo preparado com muito carinho para iluminar o Natal das famílias barbarenses”, complementou Evandro.

Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste

Com 27 anos, é formado por voluntários, não profissionais, que se reúnem semanalmente por amor à música. Além de participações em CD’s, o Coral realizou inúmeras apresentações dentro e fora do Município, em diversos encontros de corais e outros eventos, com um repertório essencialmente popular. Com apoio da Prefeitura e muita disposição, o grupo desenvolve um trabalho de preservação da prática coral e permanece ativo na vida de muitos barbarenses, proporcionando momentos de satisfação e bem-estar.

Serviço:

Cantata de Natal Online – Coral Municipal de S.Bárbara

Data: 23 de dezembro

Horário: 20 horas

Link: www.fb.com/culturasbo