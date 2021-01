Férias. Cansaço e estrada resultam em cochilo no volante

Estamos em período de férias. O vendedor Francisco Cavalcante da cidade de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, foi notícia na tevê neste fim de semana. Ele ficou mais de 30 horas desaparecido na rodovia MG190 depois de perder o controle da camionete e despencar de uma ribanceira de 25 metros: ele dormiu no volante.

Cavalcante estava cansado, vinha trabalhando muito e dormindo pouco. Percorria diariamente 56 quilômetros, distância que separa a cidade onde mora do seu local de trabalho. O motorista, encontrado com a ajuda de um drone, hoje se recupera das lesões, mas a imprudência de dirigir cansado quase lhe custou a vida.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Antonio Meira Júnior, “muitas pessoas acreditam que uma parada, um cafezinho, lavar o rosto, colocar o som alto vai ajudar a dispersar o sono, mas isso não é o suficiente. O correto é não dirigir com sono”, afirma.

Neste período de férias, com o aumento do turismo doméstico e as chuvas de verão, a atenção ao volante deve ser redobrada. O Shopping SerrAzul, há mais de 28 anos ponto de parada segura de motoristas na Rodovia dos Bandeirantes, elenca dicas para que a viagem seja segura.