Canoa Polinésia em livro e aventura

Vou de Canoa não é um livro didático para quem busca informações diretas e objetivas sobre a canoa polinésia. O lançamento da escritora Luiza Perin é uma narrativa que surpreende ao contar a história do esporte por meio das primeiras migrações dos povos do Oceano Pacífico, berço dos maiores navegadores da Antiguidade.

O drama e a emoção ganham destaque no enredo com relatos em primeira pessoa, como uma travessia a remo perseguida por um tubarão tigre no Havaí, aventuras na floresta e um episódio de uma experiência de internação hospitalar. É com as histórias reais que a obra atrai outros leitores além dos interessados por assuntos relacionados à canoa.

As entrevistas com os dois pioneiros do esporte no Brasil são ricas em detalhes de datas, locais e os principais fatos no país. A produção descreve desde o momento da compra da primeira canoa que chegou em terras brasileiras até a primeira vez em que entrou na água.

“Ao ouvir essa história, antes mesmo de ver uma canoa polinésia pela primeira vez, senti que deveria haver algo de muito especial naquilo e fui instigada a conhecer a tal canoa, curiosa sobre esse esporte que parecia misturar energia, natureza e suor.”

(Vou de Canoa, pág. 196)

Além da autoria da obra, Luiza é fundadora do Projeto Vou de Canoa, programa socioambiental com a missão de disseminar educação, esporte e cultura de forma integrada. São 16 anos de experiência com canoa polinésia e dezenas de artigos publicados sobre a história do esporte.

Ficha Técnica:

Título: Vou de Canoa

Subtítulo: Um olhar sobre a cultura polinésia e outras histórias do mar

Autora: Luiza Perin

Editora: Edite

ISBN: 978-65-86850-01-7

Páginas: 274

Formato: 14 x 21 cm

Preço: R$43,90 (físico) R$17,91 (e-Book)

Link de venda: https://amzn.to/3bZpitb



Sinopse: Quando se fala das grandes navegações da humanidade, logo se pensa no período que fervilhou os séculos XV e XVI com naus de madeira, bússolas e sextantes. Porém, muito antes deste tempo havia um povo que já realizava incríveis façanhas marítimas no maior oceano da Terra, então desconhecido pelos europeus. O Oceano Pacífico é o berço dos maiores navegadores da Antiguidade: o povo polinésio. A principal ferramenta desta aventura foi sua típica embarcação, que hoje ganha o mundo na forma de esporte. Com uma leitura ímpar da natureza, esses velejadores do período da pedra polida entregaram-se a heroicas travessias oceânicas. De onde vieram e como desenvolveram suas técnicas de navegação são temas deste livro, que também traz relatos de desbravadores europeus da era da expansão marítima, de expoentes navegadores da modernidade e de transformadoras emoções experimentadas em remadas nos dias de hoje, quando travessias assumem uma curiosa simbologia que nos permite atravessar de um estado de consciência a outro. Em Vou de canoa, Luiza Perin, fundadora de projeto homônimo, lança seu olhar sobre a cultura polinésia e resgata muitas destas histórias com sabor de mar.

Sobre a autora: Luiza Perin nasceu em Niterói. É fundadora do Projeto Vou de Canoa, programa socioambiental com missão de disseminar educação, esporte e cultura de forma integrada. Tem quinze anos de experiência com canoa polinésia e dezenas de artigos publicados sobre a história do esporte. É a primeira presidente da Associação Niteroiense de Va’a. Foi vencedora dos prêmios Sou de Niterói do Jornal O Globo na categoria esporte em 2019 e Alma do Mar do Aloha Spirit Festival em 2015. Acredita que o conhecimento cultural associado a prática esportiva pode gerar enorme ganho para o fortalecimento do esporte no país. O que mais lhe define como remadora é a paixão por travessias, de onde sempre tirou inspiração para alimentar, também, sua paixão pela escrita.



