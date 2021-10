Caninha Pé na Bola recolhe doações de brinquedos para Dia das Crianças

O projeto social Caninha Pé na Bola, desenvolvido na Praça de Esportes Sebastião Barreira, em Americana, recebe doações de brinquedos para serem doados a crianças carentes por conta do Dia das Crianças.

De acordo com o idealizador do projeto, Marcelo Pelissari, a proposta é recolher os brinquedos e doá-los para crianças que não têm condições financeiras. “O esporte é uma ferramenta pela qual podemos trabalhar valores como espírito de equipe, comprometimento, dedicação e foco. Inclusive, trabalharmos o tema solidariedade. Para tanto, nossos participantes estão envolvidos na arrecadação dos brinquedos”, destacou Pelissari.

As doações podem ser levadas nos pontos de coleta: Ellite Academia, na Av Pref. Abdo Najar, 1451 – Nova Americana (horário comercial) e na Praça de Esportes Sebastião Barreira, R. Anhanguera, 1325 – Nova Americana, aos sábados e domingos das 8 às 12h. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 99111-5454.A ação social tem apoio da Ellite Academia, Comunidade de Amigos da Nova Americana e do personal trainer Marcelo Pelissari.

O projeto Caninha Pé na Bola é uma ação voluntária que consiste no treinamento de futebol aos sábados de crianças e pré-adolescentes de 8 a 15 anos. Atualmente, cerca de 40 crianças participam do projeto, contando com o treinamento do educador físico, Marcelo Pelissari.