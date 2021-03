Canil da Guarda de Sumaré recebe melhorias

Coordenado pela ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal, o Canil de Sumaré vem recebendo melhorias da Prefeitura. A reforma inclui troca do telhado e pintura da sede que fica no bairro Chácaras Cruzeiro do Sul. As obras acontecem com recursos próprios do Município e visam oferecer condições mais apropriadas de abrigo aos cães e de trabalho dos guardas municipais, responsáveis por cuidar e adestrar os animais.

Atualmente com oito cães, entre pastores alemães, labradores e border collies, o Canil da ROMU auxilia a Guarda Municipal e Polícia Militar em diversos tipos de ocorrências, como busca de drogas, armas ou em situações de conflito. O grupo conta com campo de adestramento e preparação física para os cachorros, além de uma viatura especial.

O Canil de Sumaré desenvolve ações educativas em escolas e recebe alunos e visitantes em sua própria sede para demonstrações de obediência (dogshow). Também participa das atividades do Promad (Programa Municipal Antidrogas), outro projeto desenvolvido pela Guarda Municipal mas que, por conta da pandemia do coronavírus, está suspenso.

“Promover reformas e manutenção de prédios públicos é fundamental para que possamos aprimorar, cada vez mais, as condições de trabalho dos nossos colaboradores, o que acaba refletindo também em mais qualidade no atendimento à população”, disse o prefeito.