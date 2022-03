Canil da Guarda de Santa Bárbara ganha duas novas integrantes

O Canil da Guarda Municipal de Santa Bárbara d´Oeste ganhou duas novas integrantes. A Maya, uma golden retriever e a Kira, pastor belga malinois. As filhotes já estão com as primeiras três vacinas em dia e já começaram o treinamento na base da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil). As duas novatas irão se somar à equipe que já conta com o Aquiles e a Tandera, filhos da Jade, que também integra o Canil.

No total são cinco cães disponíveis para trabalhar pela população, ajudando os guardas na detecção de entorpecentes, proteção durante a atuação, além de promover ação social junto à comunidade.

A Maya foi adquirida de um outro canil e já completou 100 dias de vida. Ela recebe treinamento para detecção de entorpecentes. Ela veio para substituir o Urso, que se aposentou e está sob os cuidados do inspetor aposentado Cainelli, que era responsável pelo Canil. Outro integrante que se aposentou recentemente foi o Sheik, que foi adotado pelo subinspetor Adenilson.

Já a Kira, filha da Jade, será preparada para cumprir o papel de proteção dos guardas durante atuação. Ela está com 120 dias e vacinada. O treinamento dura entre 18 e 24 meses.

Canil

Implantado em 2013, o Canil já ganhou o primeiro lugar na etapa estadual do 9º Campeonato de Cães de Polícia entre Guardas Civis Municipais do Brasil, em maio de 2017. Os cães compõem o efetivo que realiza serviços de patrulhamento preventivo e ostensivo e, também, atuação social. O responsável pelo Canil da Guarda Municipal é o subcomandante Reginaldo Dias dos Santos.