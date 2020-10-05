Veja candidatos a vereador do PSD Santa Bárbara

Veja abaixo a lista de candidatos a vereador do PSD Santa Bárbara. O partido tem como candidato a prefeito atual vereador Dr José.

ANDREIA SOUZA
ARNALDO ALVES
BEBETO GRIPPE
BEYBÃO CABELEIREIRO
CARLINHOS ZACARIAS
CLAUDINER DA AMBULANCIA
DIRCEU TIRIÇA
DR. RENATINHO
ELIEL MIRANDA
FÁBIA ONIBENI
HILDA CAMPOS


JOAOZINHO
JUNIA BORGES
LÚCIO DONIZETE
MAGALI CORRÊA
MANOEL GARCIA ADVOGADO
MARA COBRADORA
NILSON ARAÚJO
PROFESSORA MARGARETE
RAFAELLA PANAGGIO
RAFAEL ORNAGHI
RICARDO ENFERMEIRO
ROBERTO MIAMOTO
RODRIGO QUIZI
SANDRA DE SÁ
TIKINHO TK
VALDIR CAVALIN

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