51 candidatos com mais R$ 300 mil pediram Auxílio Emergencial

A região tem 51 candidatos a vereador com patrimônio superior a R$ 300 mil e que pediram o Auxílio Emergencial. Sumaré lidera a lista com 21 dos candidatos que fizeram o pedido, um deles com patrimônio de R$ 4,8 milhões. Americana vem logo atrás com 17 candidatos na lista. A cidade tem três candidatos com mais de R$ 1 milhão declarados e que pediram.

Esta semana, ministro Bruno Dantas tornou pública lista produzida pelo TCU que contém os candidatos que declararam patrimônio igual ou superior a R$ 300mil e que receberam alguma parcela do auxílio emergencial até julho de 2020. É possível verificar também casos em que o patrimônio declarado do candidato supera 1 milhão de reais. Tais casos demonstram potenciais integrantes do rol de inclusões indevidas do benefício, uma vez que os indícios apontam renda incompatível com as regras do programa. Essa lista foi divulgada mediante parcial supressão dos CPFs dos candidatos.

Americana tem 17 candidatos

Nova Odessa tem 6 candidatos

Santa Bárbara registrou seis candidatos que pedido o Auxílio.

A lista pode ser vista aqui