Candidatos do Avante declaram apoio a Giovana

Sete candidatos do Avante, que estavam na coligação do candidato a prefeito Rafael Macris (PSDB), declararam apoio à candidata à Prefeitura, Maria Giovana (PDT), na tarde desta segunda-feira (20). Agnaldo Levi, Iza Oliveira, Robson Elias, Guarda Civil Municipal Siderlei, Luís Escobar, José Roberto e Jonas Sacramento, pularam do barco tucano.

De acordo com um dos candidatos, muitos eleitores se negam a receber material de campanha do candidato do PSDB.

“Estou muito feliz com o apoio desse grupo do Avante e agradeço por eles apoiarem nosso projeto, que é o melhor para Americana. Vamos juntos mudar a cidade”, diz Maria Giovana.

O candidato a vice-prefeito Welington Rezende (Patriota) agradeceu o apoio. “É com satisfação que acolhemos todos aqueles que veem em mim e na Maria Giovana a verdadeira opção de Americana. Isso é fruto do nosso trabalho sério contra a velha política”.