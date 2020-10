Candidatos de olho nas pesquisas. EPTV deve soltar hoje

A semana começa com a expectativa, por parte dos candidatos a prefeito, pela divulgação das primeiras pesquisas eleitorais. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) recebeu quatro novos pedidos de registro de pesquisas de intenção de voto para as eleições municipais de Campinas. Dois pedidos deram entrada no dia 29 de setembro, outro no dia 30 e o mais recente, no dia 4 de outubro. Até essa semana, havia apenas uma pesquisa eleitoral registrada, que tinha sido feita no mês de março pelo instituto American Analytics do Brasil, portanto antes da pandemia e antes mesmo da definição oficial das candidaturas.

O Ibope encaminhou à Justiça Eleitoral os dados referentes à pesquisa eleitoral das eleições municipais 2020, protocolizada sob o nº SP-02778/2020, contratada pela emissora EPTV Campinas e registrada no sistema de registro de pesquisas eleitorais em 29 de setembro de 2020.

Na mesma data, a empresa Real Time Big Data Gestão de Dados Ltda encaminhou à Justiça Eleitoral os dados referentes à pesquisa eleitoral das eleições municipais 2020, protocolizada sob o nº SP-04755/2020, contratada por Real Time Big Data.

No dia 30 de setembro, o Instituto Paraná Pesquisas registrou na Justiça Eleitoral os dados referentes à pesquisa eleitoral, protocolizada sob o nº SP-03623/2020, contratada por Empresa de Comunicação PRM. A PRM é uma Sociedade Empresária Limitada de Santos fundada em 18/04/1997. Sua atividade principal Televisão Aberta.

E, no domingo, dia 4 de outubro, o instituto American Analytics do Brasil registrou outro pedido de realização de pesquisa eleitoral, a segunda a ser feita pela empresa nestas eleições.