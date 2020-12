Candidatos ‘da saúde’ erraram debate na eleição

Os candidatos ‘da saúde’ a prefeito na região erraram debate na eleição- em especial por esta ter sido a eleição da Pandemia. E dois deles eram favoritos- ao menos chegaram no domingo 15 de novembro com enormes condições e expectativas de se sagrarem os vencedores.

Dr José em Santa Bárbara d’Oeste chegou até a comemorar o que seria a vitória, mas o resultado final mostrou que não deu para o médico. Uma pesquisa na véspera indicava que ele venceria com mais do dobro de votos do que o segundo colocado. Em Nova Odessa, o candidato oficial Dr Lourenço chegou no domingo como favorito, mas nem tanto. O resultado final foi ruim para ele e para o PSDB. Outro nome de Nova Odessa que ‘não vingou’ foi Dr Nivaldo, que acabou desistindo na reta final para apoiar o vencedor Leitinho.

Em Americana, que não teve médicos candidatos, a representante da ‘turma da saúde’ foi Giovana Fortunato, que terminou na segunda posição.

A PAUTA DA PANDEMIA– Os candidatos da área da saúde não conseguiram colocar o tema a Pandemia do NovoCoronavírus e terminaram seguindo a pauta dos outros candidatos- mais burocrática ou falando da administração de forma geral. Sem conseguir defender a pauta da pandemia, que acabou ajudando muitos candidatos à reeleição como em São Paulo e várias cidades do interior, os nomes da saúde perderam uma grande chance de se impor e levar a eleição.