Candidatos comentam 1as semanas de campanha

A pedido do NM, alguns candidatos e candidatas a prefeito/a da região comentaram como foram os primeiros dias de campanha eleitoral. A maioria deles têm ido para a rua e já feito o corpo-a-corpo. Nesta sexta começou a campanha no rádio e na TV.

DR JOSÉ- SANTA BÁRBARA- “Por ser uma campanha atípica, devido a pandemia de coronavirus, sabíamos que teríamos dificuldades no corpo a corpo, em conversar pessoalmente com cada cidadão barbarense. No entanto, avalio como extremamente positivo esse início, já que os moradores das mais diversas regiões tem recebido nossas propostas, compartilhado nossas ideias e apresentando suas sugestões, muito importantes dentro do nosso projeto de gestão participativa, já a partir da campanha. Como médico e, acima de tudo, como cidadão, reforço a necessidade de manter os devidos cuidados, como distanciamento social, uso correto da máscara e higienização das mãos”.

MARCOS FONTES- SANTA BÁRBARA– “Continuamos no mesmo ritmo, ouvindo as pessoas e apresentando ideias”.

GUILHERME DALL’ORTO- SUMARÉ– “O começo foi bem positivo. As pessoas nas ruas demonstram insatisfação com o modelo atual de gestão e esperam por algo novo”.